Coronavirus, Maurizio Costanzo: "Restare a casa? Me ne frego"

Foto Fotogramma

L'invito 'anti Coronavirus' a rimanere in casa per gli over 75? "Me ne frego, io esco comunque anche se ho superato quell'età, faccio la mia vita di sempre. Se mi chiudessi a casa sarebbe peggio, ne uscirei rimbambito. Ognuno faccia come crede, io sto attento: a chi frequento, non vado in posti affollati, utilizzo litri di Amuchina ma non posso stare a casa a guardare la tv". Così Maurizio Costanzo che oggi è intervenuto a 'Un Giorno da Pecora' su Rai Radio1.