Coronavirus, positivo un collaboratore Rai

(Fotogramma)

La Rai ha reso noto che "è stato riscontrato un caso di positività al coronavirus tra i collaboratori dell'Azienda". Il collaboratore era stato in trasferta in zona gialla e, dal termine della trasferta, 15 giorni fa, non ha avuto accesso ai presidi aziendali. Il collaboratore è risultato negativo al primo tampone, positivo al secondo ed è in attesa di ulteriori accertamenti".