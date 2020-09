De Gregori sposta le date nei club italiani

Causa Coronavirus è stato annullato il tour di Francesco De Gregori nei club d'Europa e degli Usa (Zurigo, Parigi, Bruxelles, Lussemburgo, Londra, Madrid, Boston e New York). Posticipati invece i concerti previsti nei club italiani mentre è ad oggi confermato il tour estivo nelle principali location all'aperto della penisola, a partire dal 20 giugno a Mantova. Ecco le nuove date delle esibizioni nei club italiani: il 16 aprile al Vox Club di Nonantola (Modena) in recupero del concerto del 5 marzo; il 18 aprile alla Supersonic Arena di S.Biagio di Callalta (Treviso) i recupero del concerto del 6 marzo; il 6 maggio all’Alcatraz di Milano in recupero del concerto del 10 marzo; l'8 maggio alla Casa della Musica di Napoli in recupero del concerto del 21 marzo; il 9 maggio all’Atlantico Live di Roma in recupero del concerto del 20 marzo. I biglietti già acquistati rimarranno validi.