MasterChef, Lorenzon vince e chiede al compagno di sposarlo

Antonio Lorenzon trionfa a MasterChef Italia e festeggia con una proposta di matrimonio al suo compagno. L'art director veneto ha vinto la nona edizione del programma targato Sky. Dopo la lettura del verdetto da parte dello chef Cannacciuolo, sotto una pioggia di coriandoli, Lorenzon si è inginocchiato davanti al suo compagno Daniel e, mostrandogli l'anello, lo ha sorpreso con una romantica proposta. "Vi ringrazio tutti, questo è un giorno molto particolare per me perché è una gioia che ho ricevuto. Ed è altrettanta gloria per una persona che ha creduto in me e voglio che anche per lui sia un momento speciale...mi vuoi sposare?", ha detto Antonio rivolgendosi al compagno incredulo. "Ma sei fuori? Certo che ti sposo", è stata la risposta di Daniel.