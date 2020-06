Coronavirus, Ferragni: "Non facciamo cose stupide"

Foto Ipa/Fotogramma

"Non facciamo cose stupide, usiamo il cervello". E' l'appello rivolto da Chiara Ferragni ai suoi fan sui social per l'emergenza Coronavirus. "E' una situazione veramente orrenda, proviamo un attimo a pensare quante volte ci è successo nella vita di trovarci in una situazione simile: mai, da quando sono nata io", dice l'influencer.

"E' un'epidemia globale che ha attaccato molto l'Italia, in questo momento penso che anche se la malattia di per sé può non farci tanta paura il fatto che possa passare da un individuo all'altro così facilmente deve farci pensare. Non facciamo cose stupide, sacrifichiamoci un attimo. Anche io sto facendo sacrifici, ho dovuto cancellare non so quanti lavori come tutti. Siamo tutti in questo periodo di merda ma la cosa che ci deve rincuorare è che è un periodo limitato", dice ancora Ferragni.

"Se noi ci affidiamo alle precauzioni che ci sono state date -conclude- questa epidemia avrà una vita molto più breve. Fatelo per voi stessi. Niente panico, siamo uniti. Noi italiani siamo fortissimi e ci risolleveremo da questo al 100%, però usate il cervello".