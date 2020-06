Coronavirus, chiusi cinema e teatri in tutta Italia

(Foto Adnkronos)

Con le nuove misure restrittive varate dal governo per arginare il coronavirus è stata disposta per tutto il territorio nazionale la sospensione di eventi cinematografici, teatrali, eventi e spettacoli di qualsiasi natura "svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato". Sospesa l’apertura dei musei.

Il decreto, salvo diverse disposizioni nelle singole misure, è efficace fino al 3 aprile 2020.

Il mancato rispetto delle disposizioni del decreto è punito ai sensi dell’articolo.650 del Codice penale, come previsto dal decreto legge del 23 febbraio scorso.

"Da oggi in tutta Italia saranno chiusi cinema, teatri, concerti, musei. Una scelta necessaria e dolorosa. Ma la cultura può arrivare nelle case. Chiedo alle tv di programmare musica, teatro, cinema, arte e a tutti gli operatori culturali di usare al massimo i loro social e siti". Così in un tweet il ministro dei Beni Culturali e capo delegazione del Pd al governo Dario Franceschini.