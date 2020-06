Coronavirus, Tom Hanks: "Io e mia moglie positivi"

Tom Hanks e sua moglie, Rita Wilson, sono risultati positivi al test del coronavirus. Lo ha annunciato la coppia stessa attraverso un post sui social. "Salve gente. Rita ed io siamo qui in Australia. Ci siamo sentiti un po' stanchi, raffreddati, con dolori al corpo. Rita aveva dei brividi che andavano e venivano. Anche febbre lieve. Per non rischiare, come oggi risulta essere necessario in tutto il mondo, ci siamo sottoposti al test e siamo stati trovati positivi", si legge.

L'attore ha fatto sapere di essere in condizioni abbastanza buone. "Bene, ora. Che cosa fare? Le autorità mediche hanno dei protocolli che devono essere seguiti. Saremo testati, osservati e isolati per tutto il tempo necessario per la salute e la sicurezza pubblica", ha scritto Hanks.