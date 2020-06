Coronavirus, Giuliana De Sio contagiata: "Paura e dolore"

(Foto Fotogramma)

"Questa felicità non c'è più. Sono stata in silenzio anche perché non avevo voce né parole per la mia narrazione dell'orrore". Inizia così il toccante messaggio di Giuliana De Sio su Facebook che racconta di essere in isolamento da due settimane all'ospedale Spallanzani di Roma per aver contratto il coronavirus "con annessa polmonite in tournée a metà febbraio". "Nemmeno adesso ce l'ho - continua - spero che in un secondo tempo troverò le parole e l'energia per descrivere l'invivibile e l'impensabile che mi torturano da settimane".

"La solitudine feroce di questa situazione e il dolore fisico e mentale che ne derivano sono la prova più dura a cui io sia stata sottoposta in tutta la mia vita - prosegue l'attrice partenopea - sentivo per ora, con le poche energie che mi sono rimaste di comunicarvi questo, anche un pò per spiegare la mia improvvisa scomparsa dal profilo e dalla pagina".

"Ora spero che il mio telefono non si scatenerà più di quanto non abbia fatto in queste lunghe lunghissime giornate fatte di paura mancanza di respiro e solitudine siderale conclude Giuliana De Sio - ma la buona notizia è che il virus è sconfitto, sono al terzo tampone negativo, anche se molto indebolita. Vogliatemi bene perchè qui, i metodi sono a dir poco sbrigativi e ti senti più abbandonato che mai, e non mi dilungo, anche se so cosa succede nel mondo.,voglio uscire !!!".