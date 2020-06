Isoardi: "Io vittima di fake news, non sono in isolamento"

(Fotogramma)

di Alisa Toaff

"A me non è giunta voce di nessuna persona infetta (alla Dear, ndr), io non sono in isolamento. Questa è una fake news. La Task force della Rai ha smentito già la cosa’’. E quanto rivela all’Adnkronos Elisa Isoardi sulle voci che circolano da quando la Rai ha chiesto un passo indietro anche a ‘La Prova del cuoco’ per privilegiare l’infotainment all’intrattenimento puro in questo momento di emergenza sanitaria per dare ampio spazio alle informazioni sul coronavirus. Al posto del programma di cucina, infatti, dalla fine della scorsa settimana si allunga su Rai1 ’Storie italiane'. Poco dopo lo stop al cooking show, però, erano iniziate a circolare indiscrezioni circa il fatto che la sospensione del programma fosse stata dettata da un caso di positività al coronavirus all’interno della squadra che lavora al programma di cucina. Indiscrezioni ora nettamente smentite da Elisa Isoardi.