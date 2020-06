Ema a Beppe Fiorello: "Sui balconi per sentirci meno soli"

(Fotogramma)

di Alisa Toaff

In questo momento così triste la gente "deve fare quello che sente, le persone che stanno in balcone sicuramente sanno quanto è tragica la situazione e anche se alle 18 decidono di riunirsi in balcone e di non pensarci per cinque minuti sanno quello che sta accadendo e ci pensano per tutto il resto del tempo. Non siamo scemi". E' quanto afferma all’Adnkronos Ema Stokholma, nota conduttrice radiofonica, dj e modella francese che da poco ha anche pubblicato un'autobiografia.

"Bisogna continuare a vivere -dice- Un po' capisco il suo punto di vista (di Beppe Fiorello, ndr) ma andare sui balconi non significa fare una festa. In realtà, non stiamo festeggiando!", tiene a sottolineare. Sull'iniziativa, lanciata oggi da tutte le radio italiane di trasmettere in contemporanea l'Inno di Mameli e tre brani ('Azzurro', 'Nel blu dipinto di blu' e 'La canzone del sole') Ema spiega: "La musica deve, soprattutto in questo momento, farci provare delle emozioni, di qualsiasi tipo. Io faccio fatica ad esempio a lasciarmi andare alle mie emozioni. La musica ci aiuta anche a soffrire e quindi ora più che mai dobbiamo sentirci uniti e l'Inno italiano serve proprio a questo’’.

"Nel resto dell'Europa (le radio, ndr) invece hanno deciso di trasmettere 'You'll Never Walk Alone', un brano molto bello. Io sono della Bretagna anche se mi sento molto più italiana perché ho tutti i miei affetti qui. Ho solo mio fratello lì, lo sto sentendo e sono molto preoccupata per lui. Ma sto vivendo questa tragedia da italiana, sono a casa mia a Roma sola con il mio cane e mi spiace non solo per l'Italia ma per il mondo!", conclude.