Coronavirus, 'Gf Vip' replica a Lucarelli: "Concorrenti al sicuro"

di Alisa Toaff

"I concorrenti stanno bene e si trovano in sicurezza". E’ quanto affermano fonti vicine alla produzione del 'Gf Vip' in merito a quanto scritto da Selvaggia Lucarelli oggi su Instragram che, postando un suo articolo, mette in dubbio la veridicità della affermazioni di Valeria Marini scrivendo: "A me al telefono dice aver fatto il tampone il 19 febbraio’’ e ‘’dice di aver dato le analisi a Mediaset". La giornalista infine afferma: "Se mente è molto grave e vanno tutelati i coinquilini’".