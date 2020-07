Coronavirus, l'autrice Harry Potter: "Ho avuto i sintomi per 2 settimane, ora guarita"

"Per le due settimane passate ho avuto tutti i sintomi del Covid-19 anche se non mi è stato fatto il test. Ora sono completamente guarita". Lo rivela in un post su Twitter J.K. Rowling, l'autrice di Harry Potter. La scrittrice nel post fa riferimento ad un video dell'ospedale del Queens, che illustra una tecnica di respirazione che lei rivela di aver utilizzato e che l'ha "aiutata molto". Per la Rowling, popolare in tutto il pianeta, pioggia di messaggi di sostegno da tutto il mondo.