Fedez si scambia i vestiti con la Ferragni, il video spopola

di Antonella Nesi

Enorme successo per i Ferragnez en travesti. È stato visto in 12 ore da oltre 4 milioni e mezzo di persone il video in cui Fedez si scambia i vestiti con la moglie Chiara Ferragni. Nel video, postato dai due sui rispettivi profili Istagram, in un primo momento la Ferragni appare in minigonna di latex nero e corpetto di Chanel mentre Fedez indossa una t-shirt di cotone azzurra e un bermuda blu di maglina di cotone con disegni colorati, ma dopo pochi secondi i due appaiono a mise invertite: Fedez con minigonna e giacchino bianco e rosa della moglie e la Ferragni con la mezza tuta a la t-shirt del marito. Il video è stato visto 2,5 milioni di volte sul profilo di Fedez (che non ha rinunciato a 'rubare' alla moglie anche gli orecchini e un elastico rosa per i capelli) e 2,2 milioni di volte sul profilo della Ferragni. Tantissimi i commenti divertiti di star italiane e internazionali sotto i due post.