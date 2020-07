Gf Vip, vince Paola Di Benedetto

(Foto Fotogramma/Ipa)

E' Paola Di Benedetto, l'ex Madre Natura di 'Ciao Darwin', la vincitrice dell'edizione 2020 del 'Gf Vip'. Al secondo posto è arrivato Paolo Ciavarro mentre a Sossio Aruta è toccato il terzo gradino del podio. Patrick Ray Pugliese, dato per favorito alla vigilia, è rimasto fuori dal podio, al quarto posto. la vincitrice, Paola Di Benedetto, ha devoluto l'intero montepremi pari a centomila euro alla Protezione Civile per aiutarla a combattere la pandemia di Coronavirus, che ha condizionato anche la finale del programma condotto da Alfonso Signorini, senza pubblico ma con la trovata degli autori di trasmettere fragorosi applausi registrati inviati dai telespettatori.

"Non so cosa dire... Se non che ha vinto la persona che amo". Lo scrive sul suo profilo twitter Federico Rossi, il cantante del duo Benji Fede, fidanzato di Paola Di Benedetto.