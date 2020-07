Al Bano: "Io e Loredana? Già da 4 anni abbiamo superato la crisi"

(Fotogramma)

di Alisa Toaff

Io e Loredana tornati insieme? "Veramente sono quattro anni che abbiamo superato la crisi. Abbiamo passato momenti tosti non lo nego ma la cosa che abbiamo in comune è un forte senso della famiglia’’. Così Al Bano all'Adnkronos sulle indiscrezioni circolate sul suo riavvicinamento alla compagna Loredana Lecciso. Al Bano che sta facendo la sua 'quarantena' a Cellino San Marco con Loredana e i loro due figli sottolinea: "Non ho mai amato raccontare della mia vita privata, mi piacerebbe parlare di musica e dell'uscita dei miei prossimi album". E su Romina Al Bano tiene a precisare: "Non ho mai detto che 'manteniamo le distanze'. Con lei ho ottimi rapporti e lavoriamo insieme da anni. Ora è qui a Cellino nella sua casa. Qui c’è anche nostro figlio Yari mentre Cristèl sta a Zagabria con la sua famiglia ma la sentiamo tutti i giorni via Skype. Romina jr. Invece si trova bloccata ad Ibiza, sta bene e aspetta di rientrare in Italia’’, conclude il cantante.