Luxuria: "In brano Fedez battuta su trans, De André lo fece senza denigrarci"

"Nel brano di Fedez e Cara 'Le feste di Pablo' si allude alle trans 'Pablo sei un pacco, tipo tipa con la sorpresa': è vero, noi trans sappiamo sorprendervi con la nostra umanità per coloro che hanno la sensibilità artistica di raccontarci come fece De André e non di denigrarci". Si offende Vladimir Luxuria, e attacca su Twitter il nuovo brano di Cara ft. Fedez, 'Le feste di Pablo' che, in un verso, recita "Mi dà una busta tipo quella della spesa/Pablo sei un pacco tipo tipa con la sorpresa".

Molti i commenti dei fan, alcuni a sostegno di Luxuria, altri che 'difendono' il rapper. "Fedez non è De Andrè", scrive qualcuno. "E chi lo raggiunge Faber?", aggiunge un altro. Ma c'è chi obietta: "Non credo sia stato fatto apposta per denigrare", e ancora "E' un tipo di linguaggio, uno stereotipo semplicistico che non ha una volontà crudele", assicurano alcuni internauti.