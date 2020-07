Addio a Gene Deitch, disegnatore e regista di Tom & Jerry e Braccio di Ferro

(Foto Fotogramma)

di Paolo Martini

Il disegnatore e animatore statunitense Gene Deitch, regista dei classici cartoni animati di 'Braccio di Ferro', 'Tom e Jerry' e 'Krazy Kat' e premio Oscar per il cortometraggio "Munro" (1961), è morto, per un improvviso malore, nella sua casa di Praga all'età di 95 anni. Non sono stati forniti ulteriori dettagli ma secondo quanto comunicato dalla famiglia il decesso non sarebbe legato al coronavirus.

Eugene Merril Deitch, detto Gene, era nato l'8 agosto 1924 a Chicago. Arrivò per motivi di lavoro legati all'industria cinematografica a Praga nel 1959 con l'intenzione di rimanervi per 10 giorni ma si innamorò della sua futura moglie, Zdenka Deitchová (sposata nel 1960) e da allora rimase nella capitale cecoslovacca pur recandosi spesso a Hollywood. Proprio nel 1960 nei celebri studi di animazione Bratri v Triku di Praga realizzò il film animato 'Munro', una feroce critica all'ottusità del mondo militare e degli adulti in generale che conquistò l'Academy Award: un bambino di quattro anni si ritrova a dover fare il servizio militare senza che nessuno si accorga del suo essere solo un semplice bambino.

Gene Deitch iniziò a lavorare nel campo dell'illustrazione artistica e tecnica nel 1942 subito dopo essersi diplomato alla Los Angeles High School. Tra le sue prime mansioni ci furono progetti di aerei per la North American Aviation e copertine e disegni per la rivista musicale "The Record Changer". Nel 1950 Deitch entrò nello studio d'animazione United Productions of America e poi fece parte dello staff di animatori di Terrytoons.

Per oltre 50 anni si è diviso tra gli studi di animazione Bratri v Triku di Praa e Weston Woods Studios, facendo il regista di centinaia di cortometraggi. Ha ricevuto tre nomination all'Oscar per i film d'animazione "Here's Nudnik", "How to Avoid Friendship" e "Sidney's Family Tree".

Deitch è noto anche per la creazione di cartoni animati 'Tom Terrific' e 'Nudnik'. In particolare Nudnik è stato protagonista di 11 cortometraggi prodotti dalla Paramount Picture tra il 1965 e il 1967.

Deitch ha lavorato anche per Hanna & Barbera tra il 1960 e il 1964: è stato il regista di 28 episodi della serie a cartoni animati "Popeye - Braccio di Ferro e ha diretto decine di episodi di "Krazy Kat" e "Tom e Jerry".