'One World: Together at Home' raccoglie 127,9 milioni di dollari per Oms

(Fotogramma/Ipa)

Il concerto 'One World: Together at Home' trasmesso la notte scorsa dalle case di alcuni dei principali cantanti di tutto il mondo ha raccolto 127,9 milioni di dollari per il Fondo di risposta solidale per il Covid-19 dell'Oms.

Riuniti da Lady Gaga, oltre cento artisti internazionali hanno partecipato alle otto ore di musica, che si sono aperte con un montaggio degli applausi dalle finestre di vari Paesi del mondo per ringraziare medici e infermieri in prima linea nella lotta al Covid-19.

Da Paul McCartney a Billie Eilish, Stevie Wonder, Taylor Swift, Elton John, Jennifer Lopez, ma anche gli italiani Zucchero e Andrea Bocelli, che ha cantato 'The Prayer' in una straordinaria versione inedita con Lady Gaga, Céline Dion, Lang Lang e John Legend. I Rolling Stones hanno interpretato 'You Can't Always Get What You Want' da quattro luoghi separati.