Jovanotti: "Quest'anno 25 aprile ancora più importante"

Fotogramma

"I 25 aprile sono tutti importanti ma questo di più. È importante festeggiarla questa data, come è importante guardare al passato per interpretare meglio il presente. È la festa della Liberazione e la liberazione è un atto che si compie per affermare la libertà. Oggi che esercitiamo la nostra libertà in una maniera particolare, rispettando le misure del governo ed evitando di fare ognuno come ci pare, il significato di libertà è ancora più profondo". Così Jovanotti ha risposto all'Adnkronos, durante la videoconferenza di presentazione del docutrip 'Non voglio cambiare pianeta', che debutta su Rai Play il 24 aprile proprio alla vigilia della Liberazione. "In realtà è una coincidenza, però in fondo le coincidenze non sono mai casuali", ha concluso.