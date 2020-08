Coronavirus, Maria De Filippi in campo con 'Amici Speciali'

Come promesso in una recente intervista, Maria De Filippi scende in campo "all'insegna della solidarietà". Un promo in onda su Canale 5 annuncia infatti 'Amici Speciali - con Tim insieme per l'Italia', una "maratona artistica in 4 puntate", di cui viene annunciato il cast ma non ancora il giorno esatto di messa in onda. "Prossimamente su Canale 5", annuncia il promo. Il nuovo show di Maria De Filippi sarà animato da "12 professionisti del ballo e del canto": nel programma si esibiranno 5 ballerini (Gabriele Esposito, Andreas Muller, Umberto Gaudino, Javier Rojas e Alessio Gaudino) e 7 cantanti (The Kolors, Irama, Michele Bravi, Alberto Urso, Giordana Angi, Random e la vincitrice dell'ultima edizione del serale di 'Amici', Gaia Gozzi).

“Continuiamo a credere che il domani sarà migliore - recita il promo sulle note di 'Strada facendo' di Claudio Baglioni - che si possa fare qualcosa per il nostro Paese, ognuno come può. Noi di 'Amici' lo facciamo con la danza e con il canto”. Nessun dettaglio in più per ora sul format del nuovo show.