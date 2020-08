Checco Zalone canta 'L'Immunità di gregge''/Ascolta

(Fotogramma)

"'L’immunità di gregge'. Una canzone per voi, due note in allegria. Mai come in questo periodo bisogna evitare di dire mai come in questo periodo". Così Checco Zalone sul proprio profilo Instagram presenta il suo nuovo brano.

In stile Modugno Checco Zalone nel video, in cui compare anche Virginia Raffaele, canta: “Ricordo le ultime parole, aspetta che sboccino le viole. Febbraio è troppo triste e fuori piove. Te la darò di marzo, il giorno 9. Ma l’8 fu quel giorno buio e tetro che il presidente disse ‘almeno un metro’. Da allora aspetto invano in questa stanza. Due cose stringo in mano, una è la speranza. Arriverà l’immunità di gregge, sui monti e sulle spiagge, la pecora più bella sarai tu. Amore mio, vedrai tutto andrà bene, e l’ultimo tampone sarò io per Te. La quarantena sai, è come il Veneto, spegne i focolai piccoli ma può accenderne di grandi, come quello che arde nel mio cuore. Lui non resta a casa, il mio cuore va per le strade, scavalca muri, varca portoni, perché anche un cuore si rompe i co…ni. Arriverà l’immunità di gregge sui monti e sulle spiagge, la pecora più bella sarai tu. Amore mio tu dimmi solo dove, ti porto un 19 che Covid non è”.

Così finisce il brano cantato da Checco, ma non il video che si chiude con lui, sempre in versione Modugno, che, rivolto alla signora che stende i panni sul terrazzo, dice: “Irina, oggi è la tua giornata fortunata. Sai cos’è un toy boy…?”.