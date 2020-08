Esce l'inedito degli Oasis 'Don't Stop': "Una demo ritrovata"

Fotogramma /Ipa

I fratelli Gallagher, tornano a 'litigare' via social per il brano inedito, ritrovato e pubblicato. Noel Gallagher ha sorpreso i fan degli Oasis pubblicando per la prima volta ‘Don’t Stop’, una demo inedita della band che il chitarrista “pensava fosse stata persa per sempre dentro qualche ripostiglio”. Resa disponibile per il download, la traccia è la prima release ufficiale degli Oasis da più di 10 anni. Tuttavia, la decisione di Neol è stata criticata dal fratello e sempre più 'rivale' Liam, che l’ha chiamata “una trovata pubblicitaria”. Il 29 aprile Noel ha pubblicato su Twitter un post in cui annunciava di aver ritrovato una vecchia registrazione della storica band inglese: “Come il resto del mondo, ultimamente ho avuto un’infinità di tempo da ammazzare”, ha spiegato. “Quindi ho pensato di cercare e scoprire finalmente il contenuto di centinaia di CD riposti in scatole sparse in giro per casa. Il destino ha voluto che mi imbattessi in una vecchia demo che pensavo fosse stata persa per sempre”.

“Per quanto ne so,” continua il post, “esiste solo una versione di questa melodia, e viene da un soundcheck degli Oasis ad Hong Kong di 15 anni fa”. Infine, ha rivelato che avrebbe reso ‘Don’t Stop’ disponibile per il download a partire dalla mezzanotte del giorno stesso. La mattina seguente, però, non si è fatta attendere la risposta piccata di Liam: “Ei ragazzo tofu”, ha scritto su Twitter rivolgendosi a Noel. “Se decidi di rilasciare una demo, almeno assicurati che ci sia io alla voce e Bonehead alla chitarra, altrimenti non vale la pena di pubblicare nulla”. In un tweet successivo, l’ex cantante degli Oasis ha descritto la mossa del fratello come “una trovata pubblicitaria”, spingendolo a pubblicare anche ‘Step Out’, un’altra demo inedita molto richiesta dai fan degli Oasis. “Ma non lo farà,” ha scritto Liam in risposta ad uno dei suoi follower. “Perché l’ho scritta io ed è geloso”. La rivalità tra i due ormai è storica, e questo è solamente l’ultimo scontro da quando gli Oasis si sono sciolti ufficialmente nel 2009.