Venditti controcorrente: "Primo Maggio sia giornata di silenzio della musica"

"Si avvicina il primo maggio e vorrei che si tramutasse in una giornata del silenzio della musica a favore di tutti quelli che ci lavorano senza essere minimamente calcolati né sentiti!" Antonello Venditti, dai suoi profili social, lancia una iniziativa decisamente controcorrente per la giornata del primo maggio, in cui tanti suoi colleghi (compresi Vasco Rossi, Gianna Nannini e Zucchero) saranno impegnati nell'evento televisivo su Rai3 che sostituirà il tradizionale Concertone di piazza San Giovanni. Venditti chiede che la musica taccia nel giorno della Festa dei lavoratori.

"Chiedo a tutti i miei colleghi una giornata lontana dai social e dalla televisione per far capire che la musica tutta è cultura e fa parte essenziale della nostra vita!", aggiunge Venditti che chiede anche "rispetto e diritti per chi ci lavora ed amore per i fan che l'aspettano e la amano incondizionatamente". "Antonello perché non parli? Antonello perché non ti fai vedere?", scrive Venditti in un dialogo immaginario con i tanti che gli hanno chieso di intervenire in questi giorni. "Il mio silenzio - risponde - lo dedico a tutti gli artisti veri che non hanno diritti e a tutti coloro che non hanno voce".