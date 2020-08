Balivo torna in studio e si commuove: "Roma più bella che mai"

Caterina Balivo torna in diretta con 'Vieni da me' su Rai1 e, dallo studio ancora senza pubblico, saluta commossa i telespettatori dopo il lungo stop causato dall’emergenza Covid:. "Questa mattina dopo quasi due mesi ho ripreso la mia macchina, ho attraversato Roma e sono arrivata qui. Una Roma ancora impaurita, semivuota, ma bella, bellissima, anzi più bella che mai", racconta la conduttrice senza nascondere l’emozione e gli occhi lucidi.

"Vi dico la verità: ho riflettuto sulle tante cose che ho imparato in questo periodo: ho imparato a guardare in faccia la sofferenza senza mai voltarmi; ho imparato a fotografare i tramonti con i miei bambini e poi a rivedere le foto e scoprire che erano sempre uguali; ho imparato a non rincorrere il tempo. Sapete, noi corriamo sempre e vogliamo incastrare tutto al posto giusto, o quello che crediamo lo sia…Ma sarà davvero così?”, prosegue.

"E poi ho pensato a un’altra cosa. C’è una cosa che io invece ora, con voi, e solo grazie a voi, vorrei imparare a fare: è che in momenti difficili come questi, regalare un sorriso, raccontare una storia, e perché no, anche divertirci assieme è una delle parti più nobili del nostro lavoro. Ed è per questo che sarò per sempre grata al direttore Stefano Coletta che me l’ha fatto capire", conclude la Balivo.