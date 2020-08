Dark Polo Gang torna con 'Dark Boys Club'

A distanza di un anno dall’ultimo album, la Dark Polo Gang torna con un nuovo progetto discografico 'Dark Boys Club'(Virgin Records/Universal Music Italia) in uscita venerdì 8 maggio, già disponibile in presave. Il trio da mezzo miliardo di stream pubblicherà un mixtape di inediti che raccoglie gli ultimi brani registrati in studio nei mesi precedenti alla quarantena e alcuni realizzati a casa proprio durante questo periodo. Dopo 'Trap Lovers' la Dpg torna alle origini, le sonorità delle nuove tracce riprendono le line della trap più street che lì ha contraddistinti e fatti conoscere nei primi anni della loro carriera proprio grazie a diversi mixtape. La Dark Polo Gang è un collettivo trap italiano, nato a Roma nel 2014 composto da Dark Wayne/Wayne Santana (Umberto Violo), Tony Effe (Nicolò Rapisarda), Dark Pyrex/Pyrex (Dylan Thomas Cerulli).

'Dark Boys Club' arriva dopo la collaborazione internazionale con uno dei personaggi di punta della trap spagnola, il rapper Kidd Keo sul suo brano 'Loco', pubblicato a febbraio 2020.Risale a maggio 2019 l’ultimo album della Dpg, 'Trap Lovers Reloaded0', repack del fortunato disco di Platino Trap Loadera' con l’aggiunta di 7 inediti, oltre ai singoli 'British' (disco di Platino), 'Cambiare Adesso' (doppio disco di Platino) e i singoli certificati Oro 'Gang Shit', 'Taki Taki', 'Sex On The Beach', 'Splash' e 'Toy Boy'. Nell’autunno dello stesso anno sono usciti i singoli 'Bassotto' di Tony Effe e 'Glock' di Wayne.