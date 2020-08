Botteri a Hunziker: "Fare pace? Non abbiamo mai litigato"

''Cara Michelle, io non sono sui social, né su Facebook, né su Instagram, poi qui in Cina è molto difficile collegarsi, così c’è voluto del tempo prima che vedessi il tuo video e ti rispondo solo adesso: per fortuna non dobbiamo fare la pace, perché non abbiamo mai fatto baruffa, non abbiamo mai litigato, neanche con Striscia la notizia e Gerry Scotti''. Queste le parole che la giornalista Giovanna Botteri ha mandato a Michelle Hunziker dopo la tempesta mediatica e che si è scatenata sui social per il servizio mandato in onda da 'Striscia la Notizia' sulla giornalista della Rai.

''Alla fine è bastato che Giovanna Botteri avesse modo di vedere personalmente il video per smentire lei stessa la fake news che aveva scatenato le ire di giornalisti, commentatori e tanti 'leoni da tastiera'contro l’incolpevole Michelle Hunziker -si legge nel comunicato inviato dall'ufficio stampa di 'Striscia la notizia che riporta anche le parole del video messaggio inviato dalla Botteri-. Migliaia di messaggi sui social con minacce di morte e un desolante campionario di volgarità, insulti sessisti e scempiaggini, da parte di molte donne a danno di una donna e della sua famiglia, in un paradossale corto circuito ampiamente documentato da 'Striscia'''.