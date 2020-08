Alfonso Signorini: ''A settembre torno con 'Gf Vip''', quarantena e ''cast ancora più famoso!''

(di Alisa Toaff)

Il 'Grande Fratello Vip' non si ferma neanche con l'emergenza Coronavirus, anzi, ripartirà a settembre e con un cast ''ancora più famoso dello scorso anno''. Ad annunciarlo Alfonso Signorini durante una diretta instagram con Simona Ventura. ''Il 'Grande Fratello Vip' inizierà a settembre, magari un po' prima rispetto alla tabella di marcia, quindi sarà un autunno impegnatissimo e con ogni probabilità andremo in onda con le due dirette settimanali'', ha affermato. Alla domande della Ventura che gli chiedeva dettagli in più sul cast della prossima edizione del reality Signorini ha spiegato: "Lo stile sarà esattamente come quello dell'edizione appena finita se non di più! Come lo scorso anno la gente non dovrà mai dire: 'Ma questo chi cavolo è?', perciò sto lavorando mattina e sera.

Ho già scelto due concorrenti, il cast sarà ancora più famoso dello scorso anno'', ha concluso senza però rivelare nessun dettaglio sui due nuovi inquilini. ''Confermatissimo'', anche Pupo, come ha detto Signorini dopo qualche esitazione alla Ventura, anche se ancora non è chiaro se come opinionista o in un'altra veste. A quanto apprende l'Adnkronos i concorrenti, prima di entrare nella Casa, dovranno fare un periodo di quarantena obbligatoria per evitare ogni rischio di contagio.