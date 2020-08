Ligabue festeggia con i fan i 30 anni di carriera "meravigliosi"

Un video dalla 'quarantena', con barba e capelli lunghi, per ringraziare i fan che lo hanno accompagnato dall'11 maggio 1990 ad oggi. Luciano Ligabue ha voluto festeggiare con i suoi sostenitori, con un video postato sui social, i 30 anni della sua carriera, iniziata con l'album 'Ligabue' (uscito appunto l'11 maggio 1990).

"Oggi ricorrenza importante perché proprio oggi 30 anni fa, usciva questo", esordisce il Liga nel video mostrando la copertina di 'Ligabue'. "Per me questo non è solo un album, o il primo album, ma è una porta che si è aperta impensabilmente 30 anni fa permettendomi di vivere questi 30 anni speciali, stupendi. Per cui - prosegue - non posso che ringraziarvi veramente di cuore. Questi giorni ovviamente l'emozione è tanta perché è impossibile non far venire a galla dei ricordi, così tanti ricordi, che popolano questi 30 anni. Ed è per questo motivo che oggi vorrei insieme a voi soffiare su queste 30 candeline per un compleanno che ha a che fare con un album ma che soprattutto ha a che fare con 30 anni meravigliosi. Grazie veramente tanto per avermeli permessi", conclude il rocker di Correggio.