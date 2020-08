Franceschini: "Regole più elastiche per spettacoli all'aperto"

Fotogramma

"Ci saranno regole piuttosto rigide per gli spettacoli in luoghi chiusi e più elastiche per quelli che si terranno all'aperto, come nelle arene, nelle piazze". A indicarlo il Comitato tecnico scientifico che sta fornendo i parametri per le 'riaperture', secondo quanto ha detto il titolare del Mibact Dario Franceschini, per il quale "anche teatri e fondazioni avranno la possibilità di organizzare spettacoli all'aperto, sempre con delle regole, come il distanziamento e l'assistere seduti".