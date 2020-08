Auguri social al 'sessantenne' Fiorello

"Buon compleanno Rosario Fiorello". Gli auguri social al neosessantenne fioccano da tutte le parti. Lo showman siciliano infatti oggi spegne 60 candeline e gli amici non perdono l'occasione per inondare i social con messaggi di auguri e, soprattutto, di stima.

"Buon compleanno Rosario Fiorello Grazie per questi anni e (in anticipo) per i prossimi. Ti voglio bene. E insieme a me tutta l’Italia intiera, financo Camelot. Auguri!!", scrive su twitter l'amica e collega Paola Cortellesi, seguita da Lorenzo Jovanotti che in un post scoppiettante dice: "Buon compleanno Fiorello. Il più bravo il più bello il più Fiorello! ti vogliamo bene Rosario! sei il più grande uomo di spettacolo dopo il big bang! ma sei pure il mio amico Fiore e tutte le aiuole del mondo oggi ti festeggiano!". Lorella Cuccarini, accanto a una foto che la ritrae con lo showman, scrive: "Auguri pischello. È proprio il caso di dirlo: sessanta e non sentirli".

Breve ma efficace il post di Rai1, che traduce in siciliano il nome dello showman: "Buon compleanno Ciuri". Rai Radio 1 posta sul social una videointervista concessa da Fiorello al Gr1 durante lo scorso Festival di Sanremo e dice: "Auguri Fiorello! Lo showman italiano per eccellenza oggi spegne 60 candeline. A Sanremo 2020 ci ha raccontato il suo Sanremo del cuore". Laura Pausini, che come Fiorello oggi fa il compleanno (46 anni), lo ricorda nel post: "Oltre che di Fiorello oggi è anche il compleanno di Laura Pausini. Ancora auguri buon compleanno". Infine la Polizia di Stato, che oltre allo showman catanese, fa gli auguri anche a Claudio Baglioni che sempre oggi spegne 69 candeline: "Buon compleanno a Claudio Baglioni e Fiorello. Due grandi artisti, amici della Polizia di Stato. Da sempre al nostro fianco in tanti progetti di musica e legalità. Auguri".