Emis Killa: "La donna mi piace femminile", sui social è bufera

Che tipo di ragazza lo attrae? "Femminile". E a chi gli chiede se l'aggettivo oggi abbia ancora un senso, lui risponde: "A meno che non vi piacciano le ragazze coi peli, che parlano come gli uomini e via dicendo, sì. Adesso aspetto le femministe che mi romperanno i cogl***". Due osservazioni fatte da Emis Killa nelle sue stories su Instagram rispondendo alle domande dei fan, che hanno scatenato una 'bufera' da parte degli utenti social, i quali -per lo più- hanno mostrato di non gradire affatto le parole del rapper.

Sono infatti decine i commenti che disapprovano la provocazione dell'artista di Vimercate: "Qualcuno tolga instagram, anzi direttamente il telefono ad Emis Killa", scrive qualcuno. "Dovrebbe avere i miei stessi followers, così nessuno vedrebbe le caz** che scrive", aggiunge un'altra. "Ho sempre ascoltato le sue canzoni -osserva una fan- a livello umano però no comment". "Sei rimasto al Medioevo!", si lamenta un altro internauta.

Ma non è solo la frase sulla femminilità delle donne ad aver suscitato indignazione tra gli internauti. Durante le stories, rispondendo alle domande dei followers Killa ha infatti fatto un'osservazione sull'autolesionismo: "Beh, sicuramente non è da andarne fieri -scrive il cantante- Alcuni addirittura lo fanno per attirare l'attenzione e basta. Ecco a queste persone le lesionerei io". Tra i commenti, anche qualcuno che lo difende: "Ha il sacrosanto diritto di esprimere le sue opinioni in termini di gusti personali", scrive uno. "Ognuno ha i propri gusti, ora non esageriamo grazie", aggiunge un'altra. E nel frattempo l'hashtag Emis Killa vola alto nelle tendenze twitter.