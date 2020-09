Mara Venier: ''Domenica torno in onda col gesso''

(di Alisa Toaff)

Mara Venier domenica andrà in onda con il gesso. A confermarlo la stessa conduttrice di 'Domenica in' che, contattata dall'Adnkronos ammette: "Sì andrò in onda o almeno ci provo'', scherza, aggiungendo che la brutta caduta dalle scale di domenica scorsa poco prima di andare in onda le ha causato: "Una frattura del cuboide'' al piede. "Poi metterò un tutore -racconta la Venier- e a luglio mi aspetta un periodo di fisioterapia''. Non è la prima volta che alla Venier capitano queste disavventure: nel '95 fu la prima ad apparire in tv con la gamba ingessata quando fu 'travolta' da Luca Giurato a 'Domenica in' mentre ballavano insieme. In quella occasione si ruppe i legamenti del ginocchio e presentò il programma seduta. "Con Giurato il ginocchio, due volte mi sono rotta le dita insomma un macello!'', dice Mara.