Elisa Isoardi pronta a 'Ballare sotto le Stelle'

(Alisa Toaff)

Elisa Isoardi si prepara a 'ballare sotto le stelle'. A quanto apprende l'Adnkronos il programma di Milly Carlucci, sospeso a causa dell'allerta Coronavirus, dovrebbe ripartire a metà settembre e la presenza della conduttrice del 'La Prova del Cuoco' è ormai certa. La Isoardi stessa in un'intervista rilasciata all'Adnkronos a settembre dello scorso anno, alla domanda se il pubblico potrà contare sulla sua presenza a 'Ballando con le Stelle', si era lasciata sfuggire un: ''Ma sì dai, contiamoci!''. Il programma di 120 puntate terrà quindi impegnata la Isoardi almeno fino a metà novembre. Poi sul futuro della conduttrice de 'La Prova del Cuoco' ancora non si sa nulla. Ma su quello della 'mamma' del Cooking Show Antonella Clerici sembrerebbe ormai certo un suo ritorno su Raiuno alla guida di un nuovo programma che parlerà anche di cucina e non solo e che forse andrà a sostituire 'La prova del cuoco'. A quanto apprende l'Adnkronos nel corso della nuova trasmissione è prevista anche la partecipazione di ospiti in studio.