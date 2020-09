Il Dalai Lama pubblica il suo primo album

(Fotogramma/Ipa)

Il Dalai Lama ha annunciato i dettagli del suo album di debutto, che uscirà a luglio. Il leader spirituale pubblicherà il suo primo album, intitolato 'Inner World', il 6 luglio in coincidenza con il suo 85esimo compleanno.

L'album di 11 tracce vede il Dalai Lama recitare il mantra del Buddha della compassione e dare brevi insegnamenti spirituali su una base di musica tradizionale tibetana. Nel disco saranno presenti musicisti provenienti da tutto il mondo, tra cui il sitarista Anoushka Shankar nominato ai Grammy, che suonerà in uno dei brani intitolato 'Ama La'.

"Lo scopo della mia vita è quello di servire il più possibile - ha dichiarato il Dalai Lama in un comunicato - La musica può aiutare le persone in un modo in cui io non posso".

'Inner World' verrà pubblicato da Khandro Music e Hitco Entertainment, etichetta che pubblica anche i dischi di artisti come Jennifer Lopez. I proventi delle vendite di 'Inner World' andranno al Mind & Life Institute e ad un'iniziativa educativa internazionale sviluppata dalla Emory University e dal Dalai Lama.