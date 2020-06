Coppa Italia, ecco come guardare Napoli-Juve

Fotogramma /Ipa

Mercoledì 17 giugno, all’Olimpico di Roma, si assegna il primo trofeo della stagione 2019-2020. In attesa che riparta anche il campionato, sarà la Coppa Italia, per una sera, a prendersi la scena, e non con una partita qualunque. Napoli e Juventus, infatti, si ritroveranno di fronte per la seconda volta da avversari nella finale secca: la prima volta fu otto anni, il 20 maggio 2012, quando il rigore di Cavani e il destro di Hamsik assegnarono al Napoli la terza coccarda tricolore (la quarta sarebbe arrivata due anni dopo, con il 3-1 alla Fiorentina). La Juve, che insegue il quattordicesimo sigillo, giocherà invece la ventesima finale della sua storia.

Napoli-Juve, come tutta la Coppa Italia, è un’esclusiva Rai, e, come tale, potrà essere vista in diversi modi, e su tutte le piattaforme. Alle 19.30, su Raisport+HD, canale 57 del digitale, comincerà l’ampio prepartita, con interviste e analisi delle due finaliste: dalle 20.35, subito dopo il Tg1, la linea passerà a Rai1 per la diretta della partita e per l’immediato post, che proseguirà, quindi, ancora su Raisport+HD dalle 23.15 in avanti. Su Raiplay, invece, sia sul web sia attraverso l’app, sarà possibile seguire l’intera diretta, dalle 19.30 in poi, mentre sul canale 21 della piattaforma Tivùsat (RaiHD), il match sarà visibile in 4K, per un’esperienza di visione senza eguali. La telecronaca sarà di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, con interventi a bordocampo e interviste di Alessandro Antinelli e Aurelio Capaldi. In studio, a Saxa Rubra, con Paola Ferrari, i campioni del mondo Paolo Rossi e Luca Toni, insieme a Gianni Cerqueti e Tiziano Pieri, al Var, mentre Dario Di Gennaro analizzerà la partita dal punto di vista tattico alla lavagna virtuale. Nella postazione esterna allo stadio Olimpico, infine, Enrico Varriale e il CT della Nazionale femminile, Milena Bertolini.