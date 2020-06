Gwyneth Paltrow insiste, arriva la candela che è come il suo orgasmo

Gwyneth Paltrow insiste e, dopo la famigerata candela che profuma come la sua vagina, lanciata nel gennaio scorso tra mille commenti più o meno divertiti, ne mette in commercio sul suo sito Goop un'altra all'odore di "orgasmo". "Questa profuma come il mio orgasmo", recita infatti la scritta sulla candela, in vendita per 75 dollari. Mentre la precedente prometteva "Questa profuma come la mia vagina".

L'attrice ha mostrato la nuova candela durante un collegamento con il 'Tonight Show' di Jimmy Fallon. La star fatto vedere divertita anche la scatola che conterrà la candela, su cui sono riprodotti dei fuochi d'artificio.