Mondo Rai/Appuntamenti e novità

(Fotogramma)

Nella puntata di domani alle 21.20 su Rai3, di “Chi l’ha visto?, Federica Sciarelli si occupa della scomparsa di Maddie McCann. “Questo è un caso di omicidio, non di persona scomparsa”, ha precisato il procuratore Wolters. Perché il procuratore tedesco dice ai genitori di Maddie che la bambina è morta? Le ossa ritrovate in una grotta vicino Badia Tebalda, in provincia di Arezzo, riportano prepotentemente al caso di Guerrina Piscaglia, scomparsa da Ca’ Raffaello nel maggio 2014. Il suo corpo non è stato ritrovato. Padre Gratien Alabi sta scontando la condanna a 27 anni per omicidio.

Domani in prima serata alle 21.20, Rai2 trasmette il film drammatico "Il gioco del tradimento", diretto da Christie Will, con Rachel Hunter e Clayton Chitty. Lily Helms, moglie e madre, si ritrova spesso da sola a causa dei frequenti viaggi del marito che lo costringono ad allontanarsi per lunghi periodi da casa. L'insegnante di suo figlio, Grayson Kendall, inizia a corteggiarla e i due intrecciano una relazione che Lily prova faticosamente a tenere segreta. Ma il peso del tradimento si fa troppo grande e lei pone fine al rapporto. Questo però scatena la follia di Grayson che inizia a perseguitarla e ossessionarla con ogni mezzo possibile per convincerla a tornare con lui.

Mai come nel Novecento la memoria si è così espansa passando da una pluralità di biblioteche fisiche a un’immensa e unica virtuale biblioteca digitale. All’inizio del secolo i milioni di uomini e donne emigrati e i soldati inviati al fronte durante la prima guerra mondiale producono in pochi anni una montagna di memorie “dal basso”. I diari e le lettere, da cimento dell’aristocrazia letteraria, diventano esercizio di racconto di massa e lo storico del Novecento, consultando i tanti archivi come quello dei diari di Pieve di Santo Stefano, può leggere le memorie di molte migliaia di vite non illustri. Accanto a questa “memoria spontanea” è stato faticosamente necessario coltivare il “dovere della memoria”, per non dimenticare lo sterminio di milioni di esseri umani a opera dei totalitarismi del secolo. Oggi grazie agli archivi sulla Shoah, ai memoriali, ai musei, alla Giornata della memoria, per la prima volta le memorie delle vittime non sono state cancellate. Infine, abbiamo scoperto che anche il cielo stellato custodisce la memoria tracciata dall’universo fisico, un vero archivio di eventi stellari. È “memoria” la parola al centro del nuovo appuntamento con “Prova di maturità”, il programma di Rai Cultura condotto da Edoardo Camurri in onda, in prima visione, domani alle 21.10 su Rai Storia. Lo studente protagonista di questa simulazione del percorso interdisciplinare fra alcune delle materie oggetto dell’esame di maturità è Fabio Ehrenhofer studente del liceo scientifico Valeriani di Imola. Ad accompagnarlo, la scrittrice Helena Janeczek e l’astrofisico Amedeo Balbi.