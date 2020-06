Mondo Rai/Appuntamenti e novità

(Fotogramma)

Nuovo doppio appuntamento con la suora più famosa della tv domani alle 21.25, su Rai1. Elena Sofia Ricci è la protagonista di “Che Dio ci aiuti 5” con Francesca Chillemi, Gianmarco Saurino, Arianna Montefiori, Simonetta Columbu e con la partecipazione di Valeria Fabrizi. Nel primo episodio dal titolo "Basta un click", Suor Angela scopre che Maria sta ricevendo delle minacce da un ex-fidanzato e chiede aiuto a Nico. Nel frattempo, Suor Costanza scopre il segreto delle gemelline mentre Valentina sembra aver ritrovato il sorriso grazie ad Azzurra, ma nel suo cuore prende una decisione pericolosa. Nel secondo episodio intitolato "Tu chiamale se vuoi fissazioni”, mentre Suor Angela aiuta Ginevra in un caso che coinvolge i suoi alunni, Nico decide di chiedere a Maria di avere una relazione “esclusiva”, ma vuole davvero lei o sta scappando da un altro amore? Nel frattempo, Azzurra annuncia che metterà di nuovo in vendita il convento, ora che Valentina sta meglio. Rimarrà finché non troverà il compratore giusto.

La storia del celebre missionario, medico ed esploratore disperso alla ricerca della sorgente del Nilo, ritrovato dal giornalista americano Henry Stanley che lo apostrofò con quella frase diventata leggendaria: “Il dottor Livingstone, presumo”. Una storia rivista attraverso le perizie sui suoi diari e raccontata dal documentario “Il diario perduto del dottor Livingstone”, in onda domani alle 22.10 su Rai Storia (canale 54). L’esploratore scozzese, ormai senza carta e senza inchiostro, scrisse i suoi appunti sul retro di vecchi assegni e sui margini ormai ingialliti del London Standard, intingendo il suo pennino nel succo di bacche. Parole rimaste illeggibili per quasi un secolo e mezzo, finché le modernissime tecniche del National Reconnaissance Office di Washington non hanno riportato alla vita quegli scritti che il sole dell'Africa aveva prosciugato. Con alcune sorprese.

Un viaggio in treno alla scoperta della regione della Transcaucasia, ispirato alla storica guida ferroviaria Bradshaw pubblicata nel 1913. Nel nuovo episodio della serie “Prossima fermata Oriente”, in onda domani alle 20.15 su Rai5 (canale 23), il giornalista ed ex ministro britannico Michael Portillo parte da Batumi, in Georgia, per poi spostarsi nel Paese alla ricerca di tradizioni, storia e luoghi emblematici, tra monasteri e aziende vinicole, fino ad ammirare le maestose montagne del Caucaso. Riparte poi alla volta dell’Azerbaigian, dove conclude il suo viaggio visitando il terminal di estrazione petrolifera più grande al mondo.