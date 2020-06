Belen VS De Martino: ''Non ho più spazio per chi non usa il cuore''

''In amore se faccio una promessa la porto avanti, ma non ho scritto 'scema' in fronte. Se oggi mi trovo nella situazione in cui mi trovo è anche per il mio senso della giustizia, perché non voglio stare in una vita non reale dove le persone si raccontano in un modo e agiscono in maniera diversa''. Così Belen Rodriguez si confessa al settimanale 'Chi' nella prima intervista che concede dopo la rottura con Stefano De Martino. ''Questo vale in tutti i campi perché sono una persona in gamba -dice- sensibile, e non ho più spazio né pazienza per chi non usa il cuore. Sono piena di difetti, ma mantengo la parola, non deludo mai nessuno e, se non posso mantenere una promessa, non la faccio''.

''Pensa a quanti fidanzati avrò adesso! Il fatto di avere sempre dietro i paparazzi mi imbarazza, perché mi sento sempre in dovere di spiegare perché sono in un luogo con quella certa persona -prosegue la showgirl- Chi mi vuole bene mi dice di smetterla di giustificarmi, ma io voglio farlo perché non voglio essere presa per una che vive alla leggera: anzi, sono tanto mentale prima di lasciarmi andare. Poi sono una che esce a cena, che balla, che si diverte -conclude- però non voglio essere presa come una che non riflette o che non soffre''.