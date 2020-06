Cancellieri:''Al 'Gf Vip'? Non mi attira, ho altri progetti a Sky''

(di Alisa Toaff)

Io corteggiata dal 'Gf Vip'? "Ma quando mai, non mi ha contattato nessuno e sinceramente non ci andrei neanche, non mi attira proprio. Sto valutando altre ipotesi''. Così Rosanna Cancellieri all'Adnkronos smentisce le indiscrezioni uscite oggi su Dagospia secondo cui la giornalista sarebbe stata corteggiata dal 'Gf Vip' per partecipare come concorrente alla prossima edizione del reality show di Canale 5 ma avrebbe detto di no dopo una proposta di Sky. "La proposta di Sky esiste davvero invece -tiene a sottolineare la cancellieri- stiamo valutando l'ipotesi di fare un programma su Tv8, probabilmente un rotocalco di informazione e di costume che -si sbilancia- con ogni probabilità si farà. Il resto sono solo voci infondate''.