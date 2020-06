Musica, esce 'Flyboy' nuovo singolo di Nathan Francot

L’estate porta spesso con sé un soffio di novità. È quel momento in cui ci si può lasciare andare, staccare un po’. "Flyboy", il nuovo singolo di Nathan Francot, uscito oggi per Nthn Records, è pura sperimentazione. Il giovane cantautore, classe ’95, ha voluto regalare un brano denso di sensazioni contrastanti: "Ho voluto creare una montagna russa per la struttura di Flyboy". "Si parte con un inizio tranquillo poi -rivela- si entra in una parte rappata che porta ad un veloce momento di silenzio per poi arrivare ad un ritornello che esplode con tutta la sua energia".

È così che Nathan Francot racconta la sua "Flyboy", sottolineando la sua voglia di "dare un po’ di freschezza in un momento così grigio". Questo brano è anche uno specchio, in cui si riflettono la sensazione di vuoto che si prova nel momento in cui una bella storia d’amore finisce e quello stesso vuoto che, di fatto, è l’essenza stessa dell’artista. Un vuoto che Nathan Francot vive sempre e che in questo brano lega ad una figura in particolare. Il tutto, lasciandosi trasportare da un po' di spensieratezza.

"Con l’estate ormai iniziata - continua Nathan Francot - volevo abbandonarmi ad un po’ di leggerezza non allontanandomi troppo da ciò che io sono realmente". Il messaggio del brano è chiaro: "Mayday mayday perdo il controllo, ieri con te in volo oggi cado da solo". Le montagne russe di Nathan Francot sono pronte a partire: non resta che salire con lui in questo nuovo viaggio che porterà dritti ad un autunno pieno di novità.