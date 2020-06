Latte & i Suoi Derivati in concerto a Roma il 5 luglio

Domenica 5 Luglio alle ore 21 a Roma, nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica, torna 'Latte & i Suoi Derivati' (LSD), il gruppo rock demenziale nato agli inizi degli anni '90 a Roma con i due comici Lillo&Greg come frontmen, su impulso del batterista Paolo Di Orazio. Nel contesto di Auditorium Reloaded, 'Latte & I suoi Derivati' tornano con i grandi classici: da Otto il passerotto a Alla Fiera del Tufello a tutti i grandi tormentoni che caratterizzano il loro esilarante repertorio. In Cavea, che ovviamente seguirà le norme anti-Covid, non ci saranno seggiolini, ma i posti numerati sono indicati da segnaposti collocati sulle gradinate.