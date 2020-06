Mondo Rai/appuntamenti e novità

Finale di stagione per la prima serie di “Nero a metà”, la fiction interpretata da Claudio Amendola, in onda su Rai1 domani alle 21.25. Alba e la squadra scoprono che dietro l'arresto di Carlo Guerrieri c'è Malik. Alba, profondamente delusa, chiede a Riccardo di difendere suo padre. Il resto della squadra è alle prese con la morte improvvisa di un ragazzo, un caso che costa la sospensione dal servizio a Cantabella. Dopo le indagini preliminari, si scopre che l’arma del delitto è una pistola trovata nell’appartamento dell’ispettore. Muzo allora, comincia a sospettare di Clara, l’unica a sapere dove Carlo custodisse l’arma. Riccardo riesce a far uscire Carlo di prigione, ma c'è qualcosa che non quadra. L'avvocato capisce che qualcuno si è introdotto in casa di Carlo trovando quella pistola e facendo il confronto balistico prima dell'arresto: è stato Malik, e Alba - sentendosi profondamente tradita dall'uomo che ama - prende le distanze da lui. Ciò che ancora non è chiaro è chi aiutasse Bosca e Clara nello spaccio di droga: tutto porta a pensare che i due avessero un complice in polizia...

Serata all’insegna del thriller quella di Rai2 domani alle 21.20, con “Scatti di follia”, un film diretto da Doug Campbell, che racconta la storia di Jennifer Higgins, una fotografa di moda con gravi problemi mentali. Quando incontra David, un giovane liceale nerd, decide di trasformarlo in un fantastico modello. Il ragazzo in breve tempo diventa una vera celebrità e i suoi scatti attirano l'attenzione dei magazine. L'ossessione di Jennifer inizia ad aumentare sempre più e cerca di sedurre David, ma quando quest'ultimo viene avvicinato da alcune sue coetanee, la fotografa in preda alla gelosia farà di tutto pur di liberarsi delle sue rivali. Jennifer, infatti, non può sopportare che un'altra donna gli porti via il ragazzo e inizia prima a diffamare le giovani e poi a ucciderle, fino a scagliarsi contro lo stesso David, il super modello che lei ha creato e che considera suo.

Sono firmati rispettivamente da Ermanno Olmi, Franco Piavoli e Mario Monicelli i tre atti unici del Trittico di Giacomo Puccini, che Rai Cultura propone domani alle 21.15 su Rai5. Andati in scena nel 1983 a Firenze, nell'ambito del Maggio Musicale Fiorentino, i tre titoli sono diretti da Bruno Bartoletti. Protagonisti del Tabarro sono Hartmut Welker, Giuseppe Giacomini, Mario Ferrara, Graziano Del Vivo, Maria Slatinaru, Eleonora Jankovic e Florindo Andreolli. Suor Angelica è invece interpretata da Catherine Malfitano, Alexandrina Milcheva, Anna Di Stasio, Bianca Rosa Zanibelli, Gloria Banditelli e Giovanna Santelli. Gianni Schicchi invece vede protagonisti Rolando Panerai, Cecilia Gasdia, Anna Di Stasio, Alberto Cupido, Florindo Andreolli, Anna Baldasserini e Leonardo Gonnelli. La regia televisiva dei tre atti è curata da Ilio Catani.

Nella puntata di 'Chi l’ha visto?' in onda domani alle 21.20 su Rai3, Federica Sciarelli si occupa di Alex Zanardi: gli ultimi istanti prima del gravissimo incidente che ha coinvolto l’uomo “simbolo”. Per il Sostituto Procuratore di Siena, Serena Menicucci, ogni testimonianza è preziosa e l’appello è rivolto “a chiunque sia in grado di riferire circostanze utili per capire la dinamica dell'incidente e ricostruire quei minuti”. Per contatti: telefono 06.8262, posta elettronica 8262@rai.it, twitter @chilhavistorai3 sito: www.chilhavisto.rai.it; WhatsApp 345 313 1987.

Torna su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) la saga cinematografica fanta-action 'Underworld' e domani alle 21.20, andrà in onda il quarto capitolo, “Underworld - Il risveglio”, diretto dalla coppia di registi svedesi Måns Mårlind e Björn Stein. Dopo la parentesi prequel ambientata nel medioevo, la saga torna ai giorni nostri riportando in scena l’eroica vampira interpretata da Kate Beckinsale, stavolta pronta a difendere sua figlia da umani senza scrupoli che vorrebbero utilizzarne il sangue per produrre un siero portentoso.

Rai Radio3 riparte con le dirette musicali: domani alle 20.30, in diretta dalla Sala B di via Asiago, andrà in onda una speciale “Stanza della musica” con il pianista jazz Enrico Pieranunzi. Il concerto “Piano solo” è un’avventura musicale da seguire nota dopo nota. Si passa da una canzone di Gershwin a Scarlatti, da un blues ad un brano che racconta una storia tutta sua. La musica di Pieranunzi, è stato scritto, “dà voce al desiderio di superamento del confine interpretativo” ed egli “si prende la libertà di interpretare se stesso”. Classe, eleganza, immaginazione sono gli ingredienti di un’esperienza sonora che riesce a catturare appassionati e non di ogni genere. Un mondo musicale intenso e personalissimo quello di Pieranunzi, che da tempo si è guadagnato apprezzamento e reputazione a livello internazionale.

In un epico viaggio in treno da Lucknow nell'Uttar Pradesh a Calcutta nel Bengala occidentale, il giornalista ed ex ministro britannico Michel Portillo traccia un percorso attraverso la storia dell'India dai giorni della Compagnia delle Indie all'alba dell'indipendenza, nell’ultimo episodio della serie “Prossima fermata Oriente”, in onda domani alle 20.15 su Rai5. Dopo una lezione di danza classica di kathak, Michael sale a bordo del treno per Ghazipur, sulle rive del Gange. Viaggia sulle acque sacre, ascolta la storia oscura del monopolio dell'oppio della Compagnia delle Indie, visita una moderna fabbrica di oppio che produce prodotti farmaceutici. Il suo viaggio termina con la visita della Calcutta coloniale.

La tecnica ha radicalmente trasformato il rapporto dell'uomo con il mondo fisico, quello tra esseri umani e quello tra l'uomo e il suo corpo. Così, molto presto, si è creato un dualismo tra tecnofili e tecnofobici, o – come avrebbe detto Umberto Eco - tra apocalittici e integrati. La tecnica e tutte le sue implicazioni sono al centro di “Prova di Maturità”, il programma di Rai Cultura condotto da Edoardo Camurri in onda domani alle 21.10 su Rai Storia (canale 54). Protagonista del percorso interdisciplinare la studentessa Federica Catoni, del Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci" di Pescara, che sarà aiutata dalla filosofa Francesca Rigotti e dal genetista Guido Barbujani. Tutto il Novecento, con i suoi progressi nella robotica, nelle nano tecnologie, nella medicina ha mostrato un uomo spesso trans-umano e post-umano e la letteratura - dai tempi del Frankenstein della giovane Mary Shelley fino al romanzo del Premio Nobel Kazuo Ishiguro, “Non lasciarmi” - ha raccontato la paura dell'avvento del mondo della tecnica. E Martin Heidegger, soprattutto nel secondo dopoguerra, ne ha fatto il centro della sua analisi filosofica. Dopo di lui, Adorno, Han Jonas, Emanuele Severino e molti altri, mentre poco più di vent'anni fa la clonazione della pecora Dolly riaccese il dibattito tra tecnofili e tecnofobici.

Nella puntata di “Tutta Salute”, il programma di medicina in onda domani alle 11.05 su Rai3, si parlerà degli effetti del caldo sul nostro organismo con il professor Claudio Borghi, Direttore del Dipartimento di Medicina Interna presso l’Ospedale Sant’Orsola Malpighi di Bologna, che sarà ospite in studio di Michele Mirabella e Pier Luigi Spada. Poi, Laura Rossi, Nutrizionista del Crea, dirà come scegliere il pasto giusto visto che con l’estate si tende a preferire il “piatto unico”, mentre Giuseppe Ventriglia, medico di base spiegherà cosa fare e a chi rivolgersi quando ci si ammala in vacanza. Infine, il professor Luca Piretta, Gastroenterologo e Nutrizionista presso il Campus Biomedico di Roma, ospite di Carlotta Mantovan, farà chiarezza su cosa è utile contro la stitichezza: frutta e verdura o anche fare movimento può essere una buona idea?