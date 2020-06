Mara Venier abbraccia Romina Power, twitter non perdona

Mara Venier abbraccia Romina Power, nonostante le raccomandazioni anti-coronavirus. La conduttrice di Domenica In non si è trattenuta di fronte alla cantante che ha perso ieri la sorella Taryn, morta in Wisconsin dopo una battaglia contro la leucemia. "Non me ne frega niente che non ci dobbiamo abbracciare, ti abbraccio lo stesso", ha detto Venier. "Quando prendo un impegno non mi sembra giusto cancellare. Ci darà l’occasione di ricordare quanto era speciale mia sorella", ha risposto Romina Power, visibilmente commossa. L'abbraccio, contro il protocollo anti-covid che prevede il distanziamento sociale, non è passato inosservato sui social dove non sono mancate le critiche la conduttrice di Domenica In. "Ci hanno fatto le multe anche se non rispettavano un metro di distanza, per la minima cosa ci facevano una multa, e ora che è ancora vietato abbracciarci Mara Venier se ne frega e in diretta abbraccia Romina Power"; "Se tu, conduttrice di un programma di punta della rete e del palinsesto, seguito dalla pancia della popolazione, te ne freghi del virus e abbracci gli ospiti, comunicativamente stai dando un buon esempio? Soprattutto adesso che tutti tendono ad abbassare la guardia", sono alcuni dei commenti che si leggono su twitter. C'è anche chi prende le difese di Venier: "Leggo commenti per l’abbraccio tra Mara e gli ospiti. Ok, non va bene. Però poi quando uscite mettetevi la mascherina e soprattutto mantenete le distanze anche quando andate a mangiare in 15 al ristorante. Falsi ipocriti".