Cirque du Soleil apre procedura per bancarotta controllata

Le Cirque du Soleil ha deciso di aprire la proceduta per bancarotta controllata, a causa dei "ricavi zero legati alla forzata chiusura di tutti gli spettacoli per il Covid-19". Lo annuncia la società, spiegando che le ragioni della decisione risiedono nella volontà del gruppo canadese di risanare il debito. "Il management ha deciso di agire in modo deciso per tutelare il futuro del gruppo", ha dichiarato Daniel Lamarre, presidente e amministratore delegato di Cirque du Soleil Enetrtainment Group. "Non vediamo l'ora di rilanciare le nostre attività e ritrovarci di nuovo insieme per creare quel magico show che Cirque du Soleil è per i suoi milioni di fan nel mondo", ha aggiunto.