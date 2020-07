Naike Rivelli contro la D'Urso: "Mi hai denunciata per diffamazione? Chi la fa l'aspetti!''

(di Alisa Toaff)

Barbara D'Urso contro Naike Rivelli. La conduttrice di 'Domenica live' ha denunciato per diffamazione la figlia di Ornella Muti per un post pubblicato sui social dove Naike affermava che ''voci di corridoio dicevano che la signora D'Urso aveva avuto un amante a Mediaset'', spiega Naike in un video postato su instagram. Tutto ha inizio domenica scorsa quando in un video pubblicato su instagram la figlia della Muti finge di prepararsi assieme alla mamma per andare a passeggio: "Dove stiamo andando mamma? Stiamo andando a fare una passeggiata ma dai carabinieri -dice Nike ironica- Perché? chiediamolo alla signora Barbara d’Urso''. Nel filmato mamma e figlia si mostrano mentre vanno in caserma dai carabinieri: "Sono qui perché i figli non si toccano cara Barbara D’Urso -sottolinea Ornella Muti- una mamma amica che denuncia i figli…'', ''Forse non siete così amiche come lei dice'', incalza Naike.

E anche oggi l'ennesimo post, un video pubblicato nuovamente sulle storie di instagram da Naike: "Cara Barbara nella tua trasmissione hai fatto venire persone di ogni genere", dice la figlia di Ornella Muti sottolineando che "con queste cose hai fatto dell'audience. Hai parlato delle emozioni, delle disperazioni e degli equivoci quindi di cose che forse potevano essere ma non erano sicure. Hai creato mega gossip, hai annunciato matrimoni non veri quindi chi la fa l'aspetti!Lei parla di tutto e di tutti -sottolinea ancora Naike Rivelli- ogni tanto tira fuori cose orribili, forse avrà denunce anche lei! Uno è libero di potersi esprimere e di dire che pensa, ho detto che ho sentito dire così non che è così, non è che forse hai la coda di paglia? Vorrei che Barbara D'Urso mi lasciasse in pace, un tempo mi chiamava per fare l'opinionista e ora mi denuncia? Diffamare significa affermare cose non vere di una persona -aggiunge- nella trasmissione di Barbara D'Urso vengono affermate regolarmente cose che poi non sono state ancora verificate ma dalla D'Urso si può dire tutto mentre dai propri salotti no e questo mi fa molta paura''.

E sulla denuncia Naike spiega: "L'indagine penale è stata fatta per due cose: la prima perché avrei cercato di sfruttare il suo nome, cosa incredibile per me -dice sorridendo Naike- la seconda è perché l'avrei diffamata. Se c'è qualcuno che dovrebbe fare una diffida saremmo io e mia madre perché il nostro materiale è stato usato e strumentalizzato negli anni passati regolarmente nella trasmissione della D'Urso finché io non ho messo la parola fine. Santa D'Urso -aggiunge- non si fa così''. ''Ma Barbara, davvero ha fatto una denuncia penale a Naike? Non ci posso credere!'', conclude Ornella Muti che sulle sue storie di instagram posta una sua foto seduta a terra sorridente con gli occhiali da sole con su scritto: "Con questo è chiuso l'argomento!''.