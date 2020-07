Temptation Island al via, ecco le novità

(Fotogramma)

Da anni è l'appuntamento più seguito dell'estate, uno dei pochi programmi d'intrattenimento non in replica della stagione estiva e quello che 'rimbalza' di più sui social e nelle chiacchierate di gossip sotto gli ombrelloni. Da domani 2 luglio in prima serata su Canale 5, il viaggio tra i sentimenti di "Temptation Island" condotto per il settimo anno consecutivo da Filippo Bisciglia. Sei coppie - non sposate e senza figli in comune - partiranno tutte con bagagli di esperienze diverse, relazioni sentimentali distinte ma accomunate dal desiderio di capire qualcosa in più della propria storia d’amore e rispondere alla domanda: La vita di coppia che sto vivendo è davvero quella che voglio?

Una volta sbarcati in Sardegna e accolti all’Is Morus Relais, trascorreranno 21 giorni lontano dal proprio partner e in compagnia rispettivamente di 11 donne single e 12 uomini single. Novità di quest’anno, il cast che vede la presenza di due coppie già note al pubblico: Antonella Elia e Pietro Delle Piane e Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso - e quattro coppie "della porta accanto".

Antonella Elia e Pietro Delle Piane stanno insieme da un anno e tre mesi ma convivono dallo scorso aprile. Il loro è stato un colpo di fulmine, messo a dura prova da alcune foto - di Pietro con un'altra donna - pubblicate durante la permanenza della Elia nella Casa di Grande Fratello Vip. Alla fine, Antonella ha deciso di credere alla buona fede del fidanzato. Hanno deciso di partecipare a "Temptation Island" curiosi di vedere come affronteranno i rispettivi percorsi. In una recente clip postata sui social di "Temptation Island" si vede la Elia decisamente piccata dopo aver visto alcune immagini del suo fidanzato.

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sono fidanzati da tre anni. Lei ha alle spalle un matrimonio finito in maniera burrascosa - con il calciatore Francesco Cozza, da cui sono nati due bambini - mentre lui è il classico "scapolone", che prima di incontrare l'ex Miss Italia è sempre stato restio ad impegnarsi in una storia. Si dicono sicuri dei propri sentimenti ma partecipano a "Temptation Island" per mettere alla prova il loro amore e, una volta fuori, avviare una convivenza.

Valeria e Ciavy sono una coppia da quattro anni ma ancora non convivono. Sono stati amici per tanto tempo, poi tra loro è scoppiata la passione. Lei è onicotecnica, lui un PR e appassionato di pugilato. A voler partecipare al programma è Valeria che auspica a una convivenza e alla voglia di prendersi delle responsabilità insieme.

Sofia e Alessandro stanno insieme da quattro anni e mezzo. Hanno provato a dividere lo stesso tetto ma le cose non sono andate per niente bene…anzi! Sofia ha tradito Alessandro per poi pentirsi e tornare da lui che l'ha perdonata. È proprio Sofia a voler partecipare a "Temptation Island" per dimostrare di aver superato le sofferenze e gli errori del passato. Tra loro ci sono 17 anni di differenza ma questo non sembra essere mai stato un problema per la coppia.

Anche Anna e Andrea hanno 10 anni di differenza: lei 37 lui 27. Sono fidanzati da un anno e mezzo ma per i dodici mesi precedenti si sono frequentati in maniera non ufficiale. Anna ha sempre percepito una certa titubanza da parte di Andrea nei confronti del loro amore tanto, ad un certo punto, da decidere di allontanarsi da lui. Andrea allora si è fatto avanti deciso e ha ufficializzato la loro unione. È Anna che scrive a "Temptation Island" desiderosa di capire se la loro storia può avere una prospettiva di lungo periodo, scandita da passi importanti come matrimonio e figli.

Annamaria e Antonio sono fidanzati da due anni e mezzo e vivono a Napoli: lei, con un matrimonio alle spalle; lui, papà di una bimba di 3 anni avuta da una precedente relazione. È Annamaria ad avere forti dubbi sul loro futuro insieme, complici alcune “marachelle” che appartengono al passato di Antonio che partecipa a "Temptation Island" con l'obiettivo di rendere tangibile il suo cambiamento.

A scandire le tappe salienti di Temptation Island, sarà, come sempre, uno degli appuntamenti più attesi: il Falò. I protagonisti davanti al falò avranno l’opportunità di vedere estratti significativi della vacanza “forzata” che sta compiendo il proprio partner. In questo frangente le coppie avranno modo di capire se quello che scatta, vivendo da “separati”, sia più il desiderio di ritrovarsi il prima possibile o se invece prevarrà la voglia di libertà. Il viaggio di ogni coppia terminerà davanti all’ultimo falò, dove dovranno rispondere alla domanda cruciale di Filippo: “Vuoi uscire da qui con la persona con cui sei arrivato/a?”