Diaco: "Matano sleale con Cuccarini, ma nessuna scenata"

Pier Luigi Diaco (Fotogramma)

"Matano è stato sleale con l’amica Lorella Cuccarini. Gli ho detto con educazione quello che penso. Non volevo che il mio giudizio gli fosse riportato. Non ci sono state urla, scenate, né erano presenti dirigenti Rai. Mi chiedo come fa a circolare una indiscrezione falsa. Dettata da chi?" Così Pierluigi Diaco è intervenuto dal suo profilo Twitter sulle voci circolate di una lite plateale con Alberto Matano sulla mancata conferma di Lorella Cuccarini a 'La Vita in Diretta'.