Mondo Rai/appuntamenti e novità

Dalle miniere di carbone di Newcastle, nel Nuovo Galles del Sud, a Brisbane: è l’itinerario al centro dell’ultimo episodio della serie in prima visione 'Prossima fermata Australia', in onda domani alle 20.15 su Rai5 (canale 23). Michael Portillo in quest'ultima tappa attraversa il possente fiume Hawkesbury, aiuta un koala ferito e guida un treno a energia solare.

Quarant'anni di grandi imprese, che hanno cambiato il volto della nostra economia. Il manager industriale Franco Barnabé, ospite della puntata di “Quante Storie” in onda domani alle 12.25 su Rai3, racconta le trasformazioni del capitalismo italiano e individua, attraverso un dialogo con Corrado Augias e con il conduttore Giorgio Zanchini, i legami tra le grandi aziende e la politica. Dalla Fiat all'Eni, fino alla Telecom, la parabola dei grandi gruppi intreccia quella delle figure principali del nostra era industriale, come Agnelli e Gardini, e descrive lo scenario di una guerra feroce, combattuta con le armi del potere e del denaro.

Nel cuore del Mediterraneo c’è uno scrigno di biodiversità che conserva un tesoro di inestimabile valore, costituito da migliaia di piante e di animali fra cui i più grandi predatori del continente: è l’Italia dove - tra l’arte e la storia - batte un cuore selvaggio. La serie “Wild Italy”, in onda da domani alle 13.50 su Rai5 (canale 23), racconta in otto documentari scritti e diretti dal biologo Francesco Petretti i predatori più efficienti, magnifici e sconosciuti del nostro territorio, con sequenze di caccia e predazione riprese in completa libertà negli ambienti naturali italiani. Protagonista del primo documentario è uno dei principali predatori alati, l’aquila: l'aquila reale a caccia di lepri, l'aquila dei serpenti alle prese con grandi colubri e velenose vipere, le albanelle minori astute cacciatrici nei campi di cereali, l'astore, pirata della foresta di faggi. Immagini in slow motion descrivono questi predatori in scene di caccia fulminee, raccontando la vita dei rapaci attraverso le varie fasi del ciclo vitale, dalla costruzione del nido all'allevamento dei giovani fino alla migrazione e alla difesa del territorio, nelle ambientazioni montane dell'Appennino e della Maremma tosco laziale.