Morricone, da Carpenter a Tarantino: le grandi collaborazioni a Hollywood

Grazie allo straordinario successo delle musiche prodotte per il genere del western all'italiana, segnatamente per le prime pellicole di Sergio Leone, per Ennio Morricone si sono aperte le porte di Hollywood. Dagli anni '70 ha composto musiche per registi statunitensi come John Carpenter, Brian De Palma, Barry Levinson, Mike Nichols, Oliver Stone e più recentemente Quentin Tarantino (suo grande fan che ha 'citato' più volte il suo maestro italiano nelle sue pellicole). Morricone ha scritto le musiche per numerose pellicole che candidate al premio Oscar come "I giorni del cielo", "Mission", "Bagsy" e "The Untouchables - Gli intoccabili".